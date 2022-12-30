Hagi Pele için ağıt yaktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Hagi, Pelé'nin "trajik ölüm haberine" ağıt yaktı. Hagi, "Maradona'nın iki yıl önce aramızdan ayrılmasından sonra bir başka trajik haber daha geldi" dedi.

Romanya tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Real Madrid, Barcelona ve Galatasaray'ın eski uluslararası oyun kurucusu, "Bir dahi bizi terk ediyor.Tüm yüreğim Pelé'nin ailesi ve yakınları ve ayrıca şu anda zor zamanlar geçiren futbol taraftarlarıyla birlikte." diye konuştu.