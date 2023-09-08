Hainler bomba eylemi yapamadan yakalandı. Evlerinden cephanelik çıktı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Diyarbakır’da ikamet eden ve PKK’ya kuryelik yaptıkları tespit edilen 5 terörist yakalandı. EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda hainlerin evlerinden cephanelik çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyon hakkında açıklama ve operasyondan görüntüleri sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

“BOMBALI TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST YAKALANDI!

Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

*PETN patlayıcı madde,

*A4 patlayıcı,

*roketatar başlığı ile avometre,

*saatli anahtar sistemi,

*patlayıcı devre sistemi,

*zaman ayarlı patlayıcı ve

*silah bulundu.

Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, #Diyarbakır ve #Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

BİR NEBZE OLSUN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYAN HAİNLERE ASLA ACIMAYACAĞIZ!

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!”