Hainleri durduran adam Ömer Halisdemir

15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı kilit rol oynayan Ömer Halis Demir, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin yedinci yılında da unutulmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevler yapan Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman olarak hafızalara kazındı.

16 Temmuz 2016’da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi’nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Ömer Halisdemir’in yaşamına son verdi. Sonrasında ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü olarak ele geçirildi ve otuz altısı da teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974’te Bor, Niğde’de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara’da hayatını kaybetmiş Türk askeridir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde’nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu’da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan’da görev yapmıştı.