Haiti savaş alanına döndü: 13 kişi yakılarak öldürüldü

Editör: Özlem Kıral

VOA'nın haberine göre, polis ve görgü tanıkları, Haiti'nin başkentinde bir çetenin üyesi olduğundan şüphelenilen 13 kişi, polis nezaretinden çıktıktan sonra benzine batırılmış lastiklerle yakılarak öldürüldüğünü söyledi.

Ancak olayı kimin yaptığı henüz bilinmiyor. Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre, polisin çete mensuplarını öldüresiye dövdükten sonra yaktıklarını söylediler. Fakat bu iddiaları doğrulayan bir kanıta henüz rastlanamadığı bildirildi.

Başka bir iddiaya göre ise, çete üyeleri halk tarafından linç edildi. Haiti'de artan şiddet olaylarına karşı tepkisini gösteren vatandaşların, çete üyelerini yakarak öldürdüğü iddia edildi. Bunu doğrular şekilde ifade veren bir tanık, kalabalığın şüpheli gangsterleri polisten alıp dövdüklerini ve taşlayarak lastik taktıklarını, üzerlerine benzin döktüklerini ve yaktıklarını söyledi.