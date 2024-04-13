Haiti’de düzen için konsey kuruldu

Haiti'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, düzenin yeniden sağlanması için Başkanlık Geçiş Konseyinin oluşturulduğu bildirildi.

Kararnamede, yeni başbakanı atayacak Konsey'e ilişkin, "Başkanlık Konseyi, yeni başkanın göreve başlamasına kadar olan geçiş dönemi boyunca belirli başkanlık yetkilerini kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kararnamede, başkanlık seçimlerinin en geç 7 Şubat 2026'da yapılacağı aktarıldı.

HAİTİ'DEKİ ÇATIŞMALAR

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.