Haiti'de selin bilançosu ağır oldu

Editör: Osmancan Erok

Hafta sonu Haiti'de şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı sel ve çok sayıda toprak kayması sonrasında en az 15 kişinin öldüğü bildirildi. 8 kişinin ise kayıp olduğu ve henüz bulunamadığı açıklandı.

Haiti Sivil Koruma Dairesi'ne göre, ülke çapında yüzlerce evi tahrip eden ve bazı sokakları nehirlere çeviren selden dolayı yaklaşık 13.400 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

7.400'den fazla aile hasar bildirirken, yetkililer Cumartesi günü Haiti'yi etkisi altına alan yağmurların açtığı tahribatı hâlâ değerlendiriyor.

Başbakan Ariel Henry de, selden etkilenenlerin ihtiyaçlarına yanıt vermek için yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalıştığını açıkladı.