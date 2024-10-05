Haiti'de son 2 günde çatışmalarda 70 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Haiti'de son 2 günde çatışmalarda 70 kişi öldü

Haiti'de son 2 günde güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 70 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de son 2 günde güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Artibonite kentindeki Port Sonde kasabasına baskın düzenleyen çete üyeleri, polisle çatıştı.

Olaylarda son iki günde 70 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Ofisine göre, "Gran Grif" isimli çete üyeleri, 45 evi ve 34 aracı ateşe verdi ve bölge sakinlerini göçe zorladı.

BM Haiti Ofisi Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, basına yaptığı açıklamada, Gran Grif üyelerinin halka otomatik silahlarla ateş açtığını belirterek, bölgeye takviye güç gönderilmesi çağrısında bulundu.

BM Haiti Entegre Ofisine (BINUH) göre, 2024'ün başından bu yana, 1374'ü son 6 ayda olmak üzere toplamda 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

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