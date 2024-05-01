Haiti'de yeni Başbakan Fritz Belizaire oldu

Başkent Port-au-Prince'deki Ulusal Saray'da bir araya gelen Başkanlık Geçiş Konseyi, eski Spor Bakanı Fritz Belizaire'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Belizaire'nin başbakanlığı için yapılan yemin törenine Başkanlık Geçiş Konseyinin üyeleri katıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede kamu güvenliğinin yeniden sağlanması için Başkanlık Geçiş Konseyi üyelerinin Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetlerin de katılımıyla kapsamlı toplantı yaptığı belirtildi.

Ülkede yeni devlet başkanının halk tarafından seçilebilmesi için en geç 7 Şubat 2026'ya kadar seçimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti, çetelerin sebep olduğu şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu yüzünden ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemler yaşayan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine gerçekleştirilen saldırıda ölmesinin ardından ülkede devlet başkanlığı seçimleri "güvenlik krizi" yüzünden düzenlenememişti.