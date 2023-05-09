HAK-PAR TRT'de Kürtçe seçim konuşması yaptı

Hak-Par Genel Başkan Yardımcısı Arif Sevinç, TRT'deki propaganda konuşmasını Kürtçe yaptı. Sevinç konuşmasında; "Ey Kürtler, seçime katılan 24 parti arasında Kürtlerin temel haklarının tanınmasını savunan tek parti Hak-Par'dır" dedi.

HAK-PAR TRT'de Kürtçe seçim konuşması yaptı

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının seçim propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

Hak ve Özgürlükler Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Arif Sevinç, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaptığı konuşmanın tamamını Kürtçe yaptı.

Sevinç konuşmasında şunları dile getirdi:

Seçime katılan 24 parti arasında Kürtlerin temel haklarının tanınmasını savunan tek partinin Hak-Par olduğunu söyleyen Sevinç "Federasyon isteyen parti Hak-Par'dır" dedi ve şöyle devam etti: "Son zamanlarda ekonomik durum çok kötü halde. Halk işsizlikten perişan halde ve bu durumdan yakınmakta, bu işin hemen çözülmesini istiyor. Acaba ekonominin bozulmasının başlıca sebebi nedir, çaresi nedir? Biz Hak Par olarak her zaman söyleriz, Türkiye'nin en büyük, en başlıca sorunu Kürt sorunudur. Ekonomik sorunun nedeni de Kürt sorunudur.

Ey Kürtler, bu seçime katılan 24 parti arasında Kürtlerin temel haklarının tanınmasını savunan tek parti Hak-Par'dır. Federasyon isteyen parti Hak-Par'dır. Aynı zamanda Hak-Par inanç ve fikir özgürlüğünü de savunur. Herkes kim olursa olsun dinsel ve mezhepsel inançlarını özgürce yaşayabilsin. Hiç kimseye ayrımcılık ve haksızlık yapılmasın. Bu kapsamda Alevilik sorunu da ki bu ülkede 20 milyona yakın nüfusları vardır, çözülür. Yani demokrasi barış ve özgürlüğü gerçekten isteyen parti Hak-Par'dır. Hak-Par seçim pusulasında 2. sıradadır.

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