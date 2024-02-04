Hak yerde kalmaz atasözünün anlamı nedir?

Hak yerde kalmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yapılan bir emeğin karşılığının daima ödeneceği anlamına gelen bir atasözüdür.

Her ne olursa olsun emek ve hak hor görülmemeli, çiğnenmemeli ve inkar edilmemelidir. İnsanlar kadir, kıymet bilmeseler bile, gün gelir insanın emeğini ve yeteneğini taktir edecek kişiler çıkacaktır.

İnanca göre de Allah kuluna sahip çıkar ve kulunu umulmadık yerden, umulmadık şekilde rızıklandırır.

HAK YERDE KALMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen yine de ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşa umudunu kaybetme, unutma hak yerde kalmaz."