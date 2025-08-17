Hakan Bilal Kutlualp'ten manifesto! 11 maddede Fenerbahçe

Fenerbahçe'de eylülde yapılacak kongrede adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, seçilirse kulübün nasıl yönetileceğine dair 11 maddelik bir manifesto yayınladı.

Kutlualp'in paylaştığı maddeler şöyle:

1. Siyaset Üstü Kimlik ve Atatürk İlkeleri

Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Kulüp; her zaman olduğu gibi yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlı kalarak varlığını sürdürecektir.

2. Futbol ve Transfer Politikası

Fenerbahçe'nin finansal gücü, sahadaki başarıyla doğrudan bağlantılıdır. Başarı; doğru futbolcular, doğru kadro mühendisliği ve disiplinli bir planlamayla mümkündür. Felsefemiz Fenerbahçe'nin kendi scout ekibinin keşfettiği oyuncuları transfer etmek olacaktır.

Menajerlerin önerdiği isimler üzerinden yürütülen transfer politikası sürdürülebilir değildir. Başkalarının düşük maliyetle bulduğu oyunculara yüks yüksek bedeller ödemek, kulübün finansal yapısını zedeler.

Zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncu kiralama tercih edilmeyecek; böyle bir durum olursa, zorunlu satın almadan çıkmak için anlaşmalara mutlaka mantıklı bir bedel ödeyerek çıkış hakkı konacaktır.

En geç önümüzdeki yaz transfer döneminden itibaren tüm transferler, yalnızca kulübün kendi scout raporlarına göre yapılacaktır.

İlk etapta Almanya, Fransa, Portekiz, Brezilya ve Arjantin'de profesyonel scout ekipleri kurulacak; bu ekiplerden gelen veriler İstanbul'daki Şef Scout Birimi tarafından analiz edilip sonuçlandırılacaktır.

3. Altyapı

Modern futbolda altyapıdan oyuncu yetiştirmek artık bir zorunluluktur. Fenerbahçe altyapısı, alanında uzman ve kariyerinde başarılar elde etmiş yabancı antrenörlerle yeniden yapılandırılacaktır. Organizasyon yapısı, çağın gereklerine uygun, modern ve verimli bir sisteme dönüştürülecektir.

4. Amatör Şubeler

Fenerbahçe, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen bir kulüp olmaktan iftihar eder. Aynı kararlılıkla amatör şubelerin Türk sporundaki hüküm süren üstünlüğü daha da güçlendirilerek devam edecektir.

5. Tribünler ve Taraftar

Kadıköy, rakipler için daima en zor deplasman olacaktır. Tribünler, yalnızca takıma destek verecek şekilde organize edilecektir. Yönetimlere karşı eleştiri veya destek, bilet eleştiri veya destek, bilet ve kombine tahsisinde hiçbir rol oynamayacaktır. Bu konuda tek kriter, Fenerbahçelilik ve takıma verilecek destek olacaktır.

Bilet ve kombine fiyat politikası, taraftarlarımızın gelir durumuna göre yeniden yapılandırılacaktır.

6. Demokrasi ve Katılımcılık

Kongre üyelerinin yönetime doğrudan katılımı için dijital oy sistemi hayata geçirilecektir.

Hibrit sistem sayesinde kongre üyelerinin fiziki ya da uzaktan oy kullanımı mümkün olacaktır.

Kongreden alınacak yetkiler, "önceden topluca" değil; "gerektiğinde gerçek zamanlı ve şeffaf biçimde" alınacaktır. Yetki istenen konularda kongre üyelerine araştırma ve tartışma için yeterli zaman tanınacak, böylece kararlar demokratik ve verimli olarak şekillenecektir.

7. Finansal Yapı ve Şeffaflık

Başarıların getirdiği finansal güçle, kongreden yetki alınarak Fenerbahçe hisseleri için geri alim programı uygulanacaktır. Tüm transfer bedelleri ve mali detaylar, mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaflıkla açıklanacaktır. Taraftarın, kulübün finansal yapısını öğrenme hakkına saygı duyulacaktır. Sportif A.Ş. ile ilgili hiçbir yeni hisse satışı yapılmayacaktır.

8. Sponsorluk Politikası

Sponsorluk anlaşmalarında tüm tek taraflı opsiyonlar Fenerbahçe'nin lehine düzenlenecektir. Fenerbahçe'nin menfaatleri menfaatleri gerektirdiğinde, kulüp önceden belirlenmiş şartlarla bu anlaşmalardan tek taraflı çıkma hakkına sahip olacaktır.

9. Tüzük Değişiklikleri

Başkanlık süresi en fazla iki dönem, yönetim kurulu üyeliği en fazla üç dönem ile sınırlandırılacaktır. Futbol takımında ilk dönemde en az bir şampiyonluk veya Avrupa kupalarında final göremeyen başkan, ikinci dönem aday olamayacaktır.

10. Dernekler ve Camiadaki Birlik

Dernekler üzerindeki baskılar kaldırılacak, hiçbir dernek yönetime destek açıklaması yapmaya zorlanmayacaktır. Esas olan kulübü desteklemek olacaktır. Yönetimden memnun olan ile eleştiren arasında ayrım yapılması kesinlikle yasaklanacaktır. Derneklerden, deplasman giderleri vb. her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi talepte bulunulmayacaktır. "Birlikte Fenerbahçe" anlayışı güçlendirilecek, camiadaki kutuplaşma sona erdirilecektir. Demokratik bir Fenerbahçe'de, eleştiri hakkı asla ötekileştirme sebebi olmayacaktır.

11. Tesisleşme ve Yatırımlar

Fenerbahçe'nin gelişen vizyonunda tesisleşme ve yatırımlar, yalnızca finansman sağlandıktan sonra ve rasyonel önceliklere göre yapılacaktır. Bu konularda asla popülizm yapılmayacaktır.