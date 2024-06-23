Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı. 'Kimse bunu bilmiyor' diyerek anlattı

A Milli Takım'da, Portekiz karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizde moraller bozuk, ancak futbolcularımız Çekya maçını kazanıp gruptan çıkacaklarından emin.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, kulüp takımındaki performansını, milli takıma yansıtamaması yönündeki eleştirilerden, Arda Güler'in, Portekiz karşılaşmasına neden yedek başladığına kadar her şeyi anlattı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

DÜNYANIN SONU DEĞİL

“Son karşılaşmanın ardından zorluklar artsa da, bu durum kesin bir son değil. Başlangıçtan itibaren amacımız gruptan çıkmaktı ve bu şans hâlâ bizimle. Dünkü maçta arzu ettiğimiz sonucu elde edemesek de, mücadelemiz devam ediyor. Önümüzde bir fırsat daha var ve takım olarak bu inanca sahibiz. Geleceğe odaklanmalıyız, çünkü başka çaremiz yok. İnancımız tam, gruptan çıkacağımıza inanıyoruz.”

ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM

“Futbolda eleştiri her zaman var. Sahadaki performansımdan memnunum ve kulüpte sergilediğim çabayı milli takımda da sürdürüyorum. Teknik direktörün beklentilerini karşılamaya odaklanmış durumdayım. Asıl mesele ben değil, milli takımın başarısıdır. Her birimiz ay-yıldız için mücadele ediyoruz. Eleştirilere kulak asmıyorum; eğer öyle olsaydı, bugünlere gelemeyecektim. İşime ve kendime olan bakımıma odaklanıyorum. İstatistiklerle ilgilenmiyorum. Sahada çok çalışan, mücadele eden ve çaba gösteren biri olarak, maalesef istediğimiz sonuçları alamıyoruz.”

ÖZELLİKLE TÜRKİYE'DE VAR

“İnsanlar bazen duygusal olabilir, ancak bu durumu odağıma almayacağım. Her zaman takım arkadaşlarımın en iyisini yapmasını isterim. Oynama şansım olsa da olmasa da, takım için buradayım. Eleştiriler kaçınılmaz, futbolun bir parçası ve özellikle Türkiye’de sıkça karşılaşılan bir durum. Bu yüzden doğal olarak biraz üzgünüm. Nedenleri tam olarak bilmesem de, bu durumu kabullenmem gerekiyor. Buraya kolay gelmedim, performansımı en iyi şekilde sergilemeye ve çaba göstermeye devam ediyorum.”

GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

“Genel olarak duygusal bir milletiz. Ancak unutmamalıyız ki Portekiz, güçlü ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Almanya ve İspanya gibi favoriler arasında yer alıyor. Portekiz’i mağlup edebilir miydik? Evet, fakat geriye düştüğümüzde oyun disiplinimizi kaybediyoruz. Bu alanda gelişim göstermemiz şart.”

SAMET VE ALTAY BİRBİRLERİNİ DUYMADI

“Samet ve Altay arasında bir iletişim sorunu yaşandı. Saha içinde bazen sesimiz duyulmuyor; bu, futbolun doğasında var. Önemli olan, düşenleri yeniden ayağa kaldırmaktır. Burada ‘ben’ yok, ‘biz’ var. Kazanmak da kaybetmek de hepimizin. Henüz yolun sonuna gelmedik, mücadelemiz sürüyor. Önümüzde zorlu bir maç var, ancak inancımız tam ve bu yüzden mücadeleye devam edeceğiz.”

MONTELLA'YI KORUMAM LAZIM

“Arda’ya yönelik tezahüratları duyduk. Arda, bizim için çok değerli bir oyuncu ve herkes gibi o da önemli. Antrenmanda veya takım içinde yaşananları dışarıdan bilemezsiniz. Arda’nın yaşadığı sakatlıktan haberdar olmayabilirsiniz. Bu konuda teknik direktörü savunmam gerekiyor. Arda, kasık sakatlığı geçirdi ve bu yüzden oynayamadı. Bu karar, birlikte alındı. Teknik direktör, durumu dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak doğru olmaz. Arda’nın oyuna sonradan girmesi, kasık sorunları nedeniyle alınan bir önlem olarak kararlaştırıldı. Son maça hazır olabilmesi için koruma amaçlı dinlendirildi.”