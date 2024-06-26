Hakan Çalhanoğlu attı Cenk Tosun çaktı. Müthiş bir zafer bu müthiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu attı Cenk Tosun çaktı. Müthiş bir zafer bu müthiş

Çekya'yı 2-1 mağlup eden millilerimiz adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası gruplarındaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Hamburg'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin gollerini 51'de Hakan Çalhanoğlu 90+4'te ise Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın tek golü ise 66'ta Soucek'ten geldi.

Rakibimizde Barak ise 20. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Millilerimiz bu skorla 6 puana ulaşarak Portekiz'in gerisinde grupta ikinci oldu ve adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takımımızın son 16'daki rakibi Avusturya olacak.

Grubumuzun diğer mücadelesinde Gürcistan lider Portekiz'i mağlup ederek grubu 4 puanla 3. sırada bitirdi ve gruptan çıktı.

Çekya ise turnuvaya veda etti.

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