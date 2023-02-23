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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama

Inter-Porto maçında, maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 06:38
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Hakan Çalhanoğlu maçın adamı seçildi

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.

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