Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Serie A'nın 8. haftasında Inter, deplasmanda Roma'ya konuk oldu. Inter mücadeleyi 1-0 kazandı. Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 12. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Inter tek golle kazandı. Galibiyet golü 60. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

NTV Spor'daki habere göre, Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 12. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Frattesi'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Inter, ligde 17 puana yükseldi ve Napoli'nin 2 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Roma ise 10 puanla 10. sırada kaldı.

Inter, Serie A'da bir sonraki maçında İtalya derbisinde Juventus'u konuk edecek. Roma ise aynı haftada Fiorentina'ya konuk olacak.