Hakan Çalhanoğlu'nun parası bu transferden çıkacak!

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Cimbom'da orta saha pozisyonu için çarpıcı bir ayrılık da kapıya dayandı.

MARIO LEMINA AL SHABAB İLE ANLAŞTI



Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Shabab Kulübü, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı transfer listesine aldı. Haberde, Suudi ekibinin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.