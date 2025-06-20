Hakan Çalhanoğlu'nun parası bu transferden çıkacak!

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Hakan Çalhanoğlu'nun parası bu transferden çıkacak!

Galatasaray, gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için kaynak arayışlarına girerken takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların, Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaşmaya varırken, transferin resmiyete kavuşması halinde kasaya girecek olan bedelin Hakan Çalhanoğlu transferinde kullanılması bekleniyor.

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Cimbom'da orta saha pozisyonu için çarpıcı bir ayrılık da kapıya dayandı.

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MARIO LEMINA AL SHABAB İLE ANLAŞTI

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Shabab Kulübü, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı transfer listesine aldı. Haberde, Suudi ekibinin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

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