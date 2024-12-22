Hakan Fidan, Golani ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Hakan Fidan, Golani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Golani ile Şam'da görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

hakna-3333.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye için yeni yol haritasını açıklamıştı. Erdoğan, 'Hakan Fidan gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar. Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmenin de bu adımlar kadar gerekli” demişti.

hakan-222.jpg

Golani'nin gerçek adı olan Ahmed eş Şara olarak biliniyor. Suriye'de Esad yönetiminin düşmesinden önce Ebu Muhammed Golani adını kullanıyordu.

Son Haberler
Yılmaz Vural Vanspor'la anlaştı
Yılmaz Vural Vanspor'la anlaştı
Fatih Altaylı kararı duyunca çileden çıktı! "Hep aynı sebepten..."
Fatih Altaylı kararı duyunca çileden çıktı! "Hep aynı sebepten..."
Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı
Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)
Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)
Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü
Elazığ’da tarihi mahalle beyaza büründü