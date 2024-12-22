Hakan Fidan, Golani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye için yeni yol haritasını açıklamıştı. Erdoğan, 'Hakan Fidan gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar. Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmenin de bu adımlar kadar gerekli” demişti.

Golani'nin gerçek adı olan Ahmed eş Şara olarak biliniyor. Suriye'de Esad yönetiminin düşmesinden önce Ebu Muhammed Golani adını kullanıyordu.