Hakan Kara açıkladı: Rekor artış oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara açıkladı: Rekor artış oldu

Türkiye'de bir Big Mac sandviçinin fiyatı 195 TL'ye yükseldi. Bu tutar, yaklaşık 5 dolar 54 cent ediyor. ABD’nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York’ta ise aynı ürün 5 dolar 23 cent’e satılıyor.

Artan enflasyon ve azalan alım gücü, Türkiye’de fast food fiyatlarını da etkiledi. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi üzerinden Türkiye’deki ekonomik durumu değerlendirdi.

Prof. Dr. Kara, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının dünya ortalamasını geçtiğine vurgu yaptı.

FARK TARİHİ ZİRVEDE!

Prof. Dr. Kara, bir grafik paylaştı. Grafikte Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının (mavi çizgi) ve dünya ortalamasının (turuncu çizgi) dolar cinsinden yıllar içerisindeki değişimi gösteriliyor. Big Mac’in Türkiye’deki fiyatlarının, son dönemde bu ortalamayı aştığı ve tarihi zirveye ulaştığı gözlemleniyor.

Kara, paylaşımında “Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede” dedi.

TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de bir Big Mac 195 TL’ye satılırken, bu fiyat 5 dolar 54 cent’e denk geliyor. Buna ek olarak ABD’nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York’ta aynı ürün 5 dolar 23 cent. Bu durum, Türkiye’deki fiyatların sadece dünya ortalamasını değil, ABD’deki fiyatları da aştığını ortaya koyuyor.

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