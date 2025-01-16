Hakan Kara: Rekor zam gelecek. Asgari ücret zammı eriyecek

Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 senesinde devletin doğalgaz fiyatlarının yükselişini vatandaşa yansıtmamak için enerji şirketlerine 280 milyar TL zarar ödemesi yaptığını anımsatarak, bu desteğin 2025 yılı itibarıyla en az 400 milyar TL'ye çıkacağına dikkat çekti. Kara, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve enerji fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

2025 YILINDA DAHA BÜYÜK BİR YÜK BEKLENİYOR

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, 2025 yılı için gerçekleştirilen öngörülerde devletin enerji şirketlerine vereceği desteğin yükseleceğini ve bu sene için ödenecek zarar miktarının 400 milyar TL'ye ulaşacağını ifade etti. Kara, bu süreçte enerji fiyatlarında yapılacak artışların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Hakan Kara, "2024 yılında kamu dışarda artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı. Doğalgaz fiyatı böyle giderse 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılacak. Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYAT DÜZENLEMELERİ BAŞLIYOR

2025 yılının başında, yüksek enerji tüketimi yapan tüketicilere yönelik yeni düzenlemeler devreye girecek. Şubat ayında, 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 TL) üzerindeki elektrik tüketimine gerçek maliyet yansıtılacak. Doğal gazda ise kademeli fiyatlandırma sistemine geçilmesi hedefleniyor.

DÜŞÜK TÜKETİM YAPANLARA DESTEK DEVAM EDECEK

Yeni düzenlemelere göre, düşük tüketim yapan vatandaşlar için fatura desteği devam ederken, yüksek tüketim yapanların sübvansiyonlardan faydalanamayacağı ve maliyetlerin doğrudan faturalarına yansıyacağı bildirildi. Bu düzenlemelerle, vatandaşların enerji faturalarındaki artışların daha fazla hissedilmesi bekleniyor.