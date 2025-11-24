Eski TCMB Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesi beklentisinin piyasaların faiz indirimi öngörülerini artırdığına dikkat çekti.

Enflasyonda başarı için henüz çok erken diyen Hakan Kara, “Kasım enflasyonunun düşük geleceği anlaşılınca piyasa faiz indirimi beklentisini 150 baz puana çıkardı. Umarım Merkez Bankası piyasanın dolduruşuna gelmez. Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz çok erken” dedi.

FAİZ YÜZDE KAÇ?

TCMB Para Politikaları Kurulu (PPK) son olarak ekim ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo oranını 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5 seviyesine düşürmüştü.

ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verileri ise ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.