Hakan Keleş Alanyaspor maçına odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi. Kazanmamız gereken bir maç." dedi.

"FIRSATA İHTİYACIMIZ VARDI"

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'nde antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi çalışarak değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sakat oyuncularının iyileştiğini ifade eden Keleş, "Milli maç aralarında iyi bir periyot yakaladığınızda düşüş oluyor. Fakat düşüşteki takımlar için de yeniden çıkışa geçmek için iyi bir fırsat oluyor. Bizim de bu ara böyle bir fırsata ihtiyacımız vardı, iyi çalıştık." diye konuştu.

"ALANYA MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Alanyaspor karşısında 3 puan elde etmek istediklerini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti: "Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kazanmamız gereken bir maç. Tabii ki burada taraftarımıza da ihtiyacımız var. Stadı dolduracaklarını ve her zamanki gibi desteklerini sağlayacaklarına inanıyorum. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de oyuncular da kendilerini mahcup etmeyecek ve sahadan 3 puanla ayrılacağız."

CAMPUZANO'NUN GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Keleş, Kolobiyalı Campuzano'ya tekliflerin olduğunu, sezon sonuna kadar da hiçbir oyuncularını kaybetmek istemediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Campuzano şu anda bizim oyuncumuz ama teklifler var. Oyuncu da gitmek istediği ve şartlar oluştuğu zaman kulübümüz bunu değerlendirecektir. Biz geldiğimiz günden itibaren burada olmak istemeyen hiçbir oyuncumuzu tutmadık zaten. Bu konuda da düşüncemiz bu. Ama şu anda her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Oyuncu gitmek istemediği sürece biz de onlarla sezon sonuna kadar çalışmak istiyoruz." (AA)