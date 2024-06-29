Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz akşam sevgilisi Hakan Kurtaş ve arkadaşlarıyla birlikte 40. yaş gününü kutladı. Kutlama sırasında Akalay'ın konuşması esnasında Kurtaş'ın bakışları sosyal medyada espri konusu oldu.

Birçok dizi ve filmde rol alarak tanınan Akalay, 19 Haziran'da 40 yaşına bastı. Bayram sebebiyle tatilde olan arkadaşlarının şehre dönmesini bekleyen Akalay, dün akşam bir doğum günü partisi düzenledi.

Parti öncesinde kameraların karşısına geçen Akalay konuşurken, sevgilisi Kurtaş'ın ilgi çekici bakışları gözlerden kaçmadı.

"40 YAŞIM İÇİN ÖZEL BİR KUTLAMA YAPMAK İSTEDİM"

Beyoğlu'ndaki bir mekanda düzenlenen partiye sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte katılan Birce Akalay, mekana giriş yapmadan önce bir röportaj verdi.

Akalay, "Aslında doğum günüm on gün önceydi fakat arkadaşlarımın dönüşünü bekledim. 40 yaşım için özel bir kutlama yapmak istedim. Genellikle daha küçük kutlamaları tercih ederim ama bu sefer biraz daha kalabalık bir kutlama istedim" şeklinde konuştu.

HAKAN KURTAŞ'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Sevgilisi Birce Akalay'a aşk dolu bakışlar atan Hakan Kurtaş, muhabirin "Birce Hanım sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Mutluluk paylaştıkça güzelleşir, bunu herkes görebiliyor. Huzurlu olmak çok güzel. Aşkı uzun uzadıya tanımlamak zor" diye cevap verdi.

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş'ın sevgilisine olan bakışları sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar Kurtaş için "Sanki ilk defa görüyor gibi bakıyor" ve "Çok aşık olmuş, gözlerini alamıyor gibi poz vermiş" gibi yorumlarda bulundu.

Hakan Kurtaş'ın bakışlarına gelen yorumlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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