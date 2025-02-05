Hakan Kutlu "Kupa maçı rotasyon açısından önemliydi"

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakan Kutlu "Kupa maçı rotasyon açısından önemliydi"

Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup olan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalar yaptı.

Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu. Sözlerine kardeşini kaybeden Sergen Yalçın ve Ogün Altıparmak’ın vefatı nedeniyle Fenerbahçe’ye baş sağlığı dileyerek başlayan Hakan Kutlu, “Biz alt ligde şampiyonluğa oynayan ve bu yolda ilerleyen bir takımız. Kupa maçı rotasyon açısından önemliydi. İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. İkinci yarı Fenerbahçe neredeyse ligdeki kadrosuna döndü ve fark genişledi. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Hedefimiz olan Süper Lig yolunda hafta sonu çok önemli bir maçımız var ona motive olacağız” ifadelerini kullandı.

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