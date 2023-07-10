Hakan Sabancı Hande Erçel'i yalnız bıraktı. Sinirli hali dikkat çekti

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile çıktığı Avrupa tatilinden tek başına döndü. Bu durum kafaları karıştırdı.

Hakan Sabancı Hande Erçel'i yalnız bıraktı. Sinirli hali dikkat çekti

Beyaz Magazin programı Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le birlikteyken eski sevgilisi ile görüştüğünü iddia etmişti. Belgin isimli bir kullanıcının bu iddiaları gündem olmuştu.

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Bütün bu iddialar devam ederken Avrupa tatiline çıkan sevgililer italya'da tatil yapmış hatta burada İtalyan paparaziler tarafından görüntülenmişlerdi.

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Âşıklar İtalya tatilinin ardından Yunanistan'ın Santorini Adası'na geçerek tatillerini orada sürdürmüştü. Erçel ve Sabancı pek çok kez olduğu gibi yine hayranlarının objektiflerine yansımıştı.

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Çıktıkları her gezi sonrası havaalanında el ele görmeye alıştığımız çift bu defa kafaları karıştırdı.

Hande Erçel'i yalnız bırakarak İtalya'dan tek başına dönen ve bir hayli sinirli olduğu anlaşılan Hakan Sabancı kimseyle konuşmadan hızlıca havaalanından çıktı ve kendisini bekleyen aracına binerek uzaklaştı.

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