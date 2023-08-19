Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması

Dokuz aydır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün Tarabya’da görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Erçel evlilik sorusuna yanıt verdi.

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması

Oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

hakan-sabanci-ile-hande-ercel-askinin-maliyeti-dudak-ucuklatti-f3bf8624.jpg

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, geçtiğimiz akşam Tarabya’da objektiflere takıldı.

64df45d186b24a456055bd00.jpg

"ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN"

Sevgilisi Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı’nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuşan ünlü isim; şu ifadeleri kullandı:
Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı olsun.

64df461886b24a456055bd03.jpg

EVLİLİK CEVABI

Oyuncu, muhabirlerin; “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusuna ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” demekle yetindi.

İlgili Haberler
Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel için servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyetini duyan küçük dilini yuttu
Nazlı Sabancı anne oldu.Müstakbel gelin Hande Erçel hastaneye koştu
Ronaldo'nun sevgilisi gitti Hande Erçel geldi. Dev reklam anlaşmasına imza attı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşklarını sanata çevirdi
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Şarkıcı ve sunucu Selen Görgüzel'in gündüz vakti içtiği şeyi öğrenenler çok şaşırdı Magazin
Şarkıcı ve sunucu Selen Görgüzel'in gündüz vakti içtiği şeyi öğrenenler çok şaşırdı
Tatil merkezi Çeşme’de silahlı saldırganlar dehşet saçtı. 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı Güncel
Tatil merkezi Çeşme’de silahlı saldırganlar dehşet saçtı. 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
CHP’li ve Demokrat Partili vekiller birbirine girdi. Canlı yayında ‘taban’ gerginliği Siyaset
CHP’li ve Demokrat Partili vekiller birbirine girdi. Canlı yayında ‘taban’ gerginliği
Cardiff City'e Süper Lig'den transfer Spor
Cardiff City'e Süper Lig'den transfer
Naci Görür'den İmamoğlu'na çağrı: 100 bin binada insanlar ölmeyi bekliyor Güncel
Naci Görür'den İmamoğlu'na çağrı: 100 bin binada insanlar ölmeyi bekliyor
Neymar'ın sözleşmesindeki özel ayrıcalıklar ortaya çıktı Spor
Neymar'ın sözleşmesindeki özel ayrıcalıklar ortaya çıktı