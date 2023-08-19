Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması

Oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, geçtiğimiz akşam Tarabya’da objektiflere takıldı.

"ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN"

Sevgilisi Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı’nın çocuk sahibi olmaları hakkında konuşan ünlü isim; şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı olsun.

EVLİLİK CEVABI

Oyuncu, muhabirlerin; “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusuna ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” demekle yetindi.