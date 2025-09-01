Hakan Sabancı sessizliğini bozdu! Yoksa aşkı ihanet mi bitirdi?

Evlilik haberi beklenirken ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı 3 yıllık ilişkisi sona erdi. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Hakan Sabancı sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık haberi geldi. Ayrılığın ardından 'ihanet' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sessizliğini bozan Hakan Sabancı, ünlü sunucu Ece Erken’e ihanet iddiaları ile ilgili konuştu.

7u8.jpg

TÜM FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını silmesinin ardından ayrılık kesinleşti.

8i.webp

Arzu Sabancı’nın yaptığı imalı paylaşım da ortalığı karıştırdı. Çiftin ayrılığının perde arkasında Arzu Sabancı’nın olduğu ileri sürülürken, ihanet iddiaları gündemi sarstı. İkilinin bu yüzden yollarını ayırdığı öne sürüldü.

ik.webp

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Gel Konuşalım" programında konuya değinen sunucu Ece Erken, ayrılığın perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü çiftin ayrılık nedenini açıklayan Erken, ''Ayrılıkla ilgili bir ihanet dedikodusu vardı. Ben taraflara sordum. Hakan Sabancı asla öyle bir durum söz konusu olmadığını söyledi'' ifadelerini kullandı.

u-001.webp

s-f47d8488e9a4d1caf5e3e0e11e78bdccb70fd8ab.jpg

pp.jpg

