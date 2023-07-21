Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı. 'Romantik enişte'

Son günlerin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı çiftinin aşk hayatını dolu dizgin devam ediyor.

Hakan Sabancı, oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşamaya başladığından beri magazin gündeminde daha çok yer almaya başladı.

Sürekli sevgilisiyle yurt dışına giden ünlü oyuncu bu kez tatilde yaptığı yeni paylaşımıyla ilgi çekti.

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'e oturdukları restoranda serenat yaptırdı. Hande Erçel de o anları Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına takipçileri “Romantik enişte” yorumları yaptı.



