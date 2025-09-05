Hakan Sabancı sonunda patladı! “Anneme yapılan saygısızlık” dedi

Düzenleme: Kaynak: GazeteMagazin
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik iş insanı Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi, evlilik beklentilerine rağmen ayrılıkla sonuçlandı. Magazin dünyasının günlerdir konuştuğu bu ayrılığın perde arkasına dair ilk açıklama Hakan Sabancı'dan geldi.

İhanet iddialarını net bir şekilde yalanlayan Hakan Sabancı konuya dair ilk kez açıklama yaptı. Çift, üç yıl boyunca sıkça birlikte seyahat etmiş ve mutlu anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Son olarak İtalya tatiline giden Erçel ve Sabancı'nın ayrılık haberi, magazin manşetlerinde geniş yer buldu.

jj.jpg

Ayrılığın nedeni merak konusu olurken, ihanet iddiaları gündeme gelmişti.

jj.webp

"KARAR KARŞILIKLI ALINDI"

GazeteMagazin'e konuşan Hakan Sabancı, ayrılıkla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir birlikteliğimiz vardı, buna kimse saygı duymuyor. İlişkimizi karşılıklı bir kararla sonlandırdık. Konunun üçüncü şahıslarla ya da ailemle hiçbir ilgisi yok. Özellikle anneme yapılan saygısız yorumlar bizi çok üzdü. Hande'yle çok güzel bir ilişkimiz vardı, ama bitirme kararı aldık. İlişkiler yaşanır, devam eder ya da etmez; bu iki kişinin kararıdır."

Sabancı, ayrılığın üçüncü kişilerle bağlantılı olmadığını vurgulayarak, spekülasyonlara son noktayı koydu.

t.jpg

uu.webp

y.webp

