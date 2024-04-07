Hakan Sabancı’nın seneler önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Adeta evrim geçirmiş

Sosyete camiasının gündemden düşmeyen ismi Hakan Sabancı, ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiriyor.
Boş vakitlerinin çoğunu beraber yurt dışına tatile çıkarak geçiren çift, şimdilerde Japonya'da tatil yapıyor.
Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından "Hacımın mezuniyeti" yazarak paylaştığı fotoğrafta dikkatleri çeken Hakan Sabancı oldu.
Şimdilerin gözde yakışıklılardan olan Hakan Sabancı'nın seneler evvelki haline, sosyal medyada “evrim geçirmiş” gibi yorumlar yapıldı.