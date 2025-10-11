Şimdilerde Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alan Hande Erçel’le 3 yılık birlikteliğini bitiren Hakan Sabancı Paris Moda Haftası’na katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün paylaşımını beğenmesi aşk iddialarını akıllara getirmiş magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Önceki akşam Bebek’te objektiflere takılan Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafına bıraktığı beğeniyle ilgili sorulara yanıt vermedi. Basın mensuplarının Tuba hanımla aranızda bir şey mi var?” sorusuna yanıtsız bırakan Sabancı’nın gergin tavırları dikkat çekti.

BEĞENİSİ FARK EDİLİNCE SİLMİŞTİ

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı Tuba Büyüküstün’ün paylaşımını beğenince sosyal medyada aşk iddiaları gündeme gelmişti. Tuba Büyüküstün’e attığı beğenisinin fark edilmesinin ardından Hakan Sabancı beğenisini silmişti.

HANDE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sabancı’nın adı Tuba Büyüküstün’le anılırken, Hande Erçel ise hala sessizliğini koruyor.