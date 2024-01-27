Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında yer alan Hakan Ural yorumlarıyla adından sık söz ettiriyor. Hakan Ural’ın hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Hakan Ural kimdir? Hakan Ural neden gündem oldu?

HAKAN URAL KİMDİR?

Türk televizyon sunucusu, oyuncu ve yapımcı Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural, babası tarafından 16 yaşına kadar kabul edilmedi. Ancak 17 yaşına bastığında, babasının velayetine geçti. 16 yaşında mankenlik kariyerine başlayan Ural, o dönemde Yeşilçam'dan aldığı tekliflerle dikkat çekti.

Eğitimi için Amerika'ya giden Hakan Ural, 19 yaşında şarkıcı Sibel Can ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. 1986 yılında Banu Alkan ile oynadığı "Mavi Yolculuk" filmi ile tanınan Ural, ardından 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi ünlü isimlerle farklı projelerde başrol oynadı.

2008 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "İpsiz Recep" adlı dizide Kadir İnanır, Burcu Kara ve Mesut Akusta gibi isimlerle rol aldı. 2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı filmde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Ali Sürmeli ile birlikte oynayarak dikkat çekti.

O yıllardan itibaren birçok film projesinde yer alan Hakan Ural, şu anda Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.