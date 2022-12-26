Behzat Uygur'dan Hakan Ural'a 'Z kuşağı' tepkisi: Sıkıntı Z kuşağı değil sabah kuşağı

Tiyatrocu Behzat Uygur'un televizyon yorumcusu Hakan Ural'a verdiği "Z kuşağı" yanıtı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Behzat Uygur, Hakan Ural'ın z kuşağı oy kullanmasına yorumuna "Sıkıntı Z kuşağı değil sabah kuşağı..." yanıtını vermişti.

Gündeme dair yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, yorumculuk yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda "Z kuşağı" hakkında yaptığı yorum oldukça tepki almıştı. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ural'a bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan gelmişti.

HAKAN URAL: Z KUŞAĞI OY KULLANMASIN

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Z kuşağını hedef alarak konuşan Hakan Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

"SORUN SABAH KUŞAĞI"

54 yaşındaki oyuncunun sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Oldukça tepki çeken bu sözlere sessiz kalamayan oyuncu Behzat Uygur ise yaptığı paylaşımda "Sorun Z kuşağında değil sabah kuşağı" diyerek Ural'a tepki gösterdi.