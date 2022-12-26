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Behzat Uygur'dan Hakan Ural'a 'Z kuşağı' tepkisi: Sıkıntı Z kuşağı değil sabah kuşağı

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un, "Z kuşağı oy kullanmamalı" sözüyle sosyal medyada gündem olan Hakan Ural'a "Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı" tepkisi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 20:52
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Hakan Ural'ın Z kuşağı yorumuna Behzat Uygur'dan sıkıntı sabah kuşağı yanıtı

Behzat Uygur'dan Hakan Ural'a 'Z kuşağı' tepkisi: Sıkıntı Z kuşağı değil sabah kuşağı
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Tiyatrocu Behzat Uygur'un televizyon yorumcusu Hakan Ural'a verdiği "Z kuşağı" yanıtı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Behzat Uygur, Hakan Ural'ın z kuşağı oy kullanmasına yorumuna "Sıkıntı Z kuşağı değil sabah kuşağı..." yanıtını vermişti.

Gündeme dair yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, yorumculuk yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda "Z kuşağı" hakkında yaptığı yorum oldukça tepki almıştı. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ural'a bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan gelmişti.

HAKAN URAL: Z KUŞAĞI OY KULLANMASIN

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Z kuşağını hedef alarak konuşan Hakan Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

"SORUN SABAH KUŞAĞI"

54 yaşındaki oyuncunun sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Oldukça tepki çeken bu sözlere sessiz kalamayan oyuncu Behzat Uygur ise yaptığı paylaşımda "Sorun Z kuşağında değil sabah kuşağı" diyerek Ural'a tepki gösterdi.

 

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Sorry
26.12.2022 21:47
Işte kat be kat IQ farkı.  
 
vatandaş
26.12.2022 21:16
artık bu adamı milletvekili yapın,kesinlikle hakediyor.  
 
vatandaş
26.12.2022 21:06
Adam haklı, Akepe üyeleri hariç oy kullanımı, yasaklansın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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