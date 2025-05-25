Hakan’ın Inter’ini yıkan haber: Araplar 50 milyon euroya ikna etti

İtalya Seri A’da şampiyonluğu son maçta kaybeden Inter’de Şampiyonlar Ligi finali öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Milano ekibinin PSG ile 31 Mayıs’ta çıkacağı dev finalin Simone Inzaghi'nin son maçı olacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan televizyonu SSC'nin haberine göre; Inter'i Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Inzaghi, Jorge Jesus ile yollarını ayıran Al Hilal'in yeni teknik direktörü olacak. İtalyan teknik adamın, birkaç gün önce Suudi kulübünden gelen cazip teklife "evet" dediği ve anlaşmanın kesinleşmesine de onay verdiği kaydedildi. Kendisine gelen toplam 50 milyon euroluk teklife "hayır" diyemeyen Simone Inzaghi'nin Inter'den ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, Simone Inzaghi'nin Şampiyonlar Ligi finalinde son kez Inter'in başında yer alacağı ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren Al Hilal'deki görevine başlayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde Inzaghi'nin temsilcisinin Riyad'a giderek Al Hilal bir görüşme gerçekleştireceği ve sözleşmedeki detayları netleştireceği ileri sürüldü.

49 yaşındaki teknik adamın, Suudi kulübüyle 2 senelik mukavele imzalayacağı ve sezon başına yıllık 25 milyon euro ücret alacağı iddia edildi.