Hakem camiasında skandal. Seçim öncesi ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Hakem camiasında skandal. Seçim öncesi ortalık karıştı
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) yakın tarihinde yaşanan skandal bir olay, yeniden gündeme oturdu.

YENİÇAĞ SPOR - ÖZEL HABER

Eski Genel Merkez Başkanı Metin Tokat'ın döneminde yaşanan ve Bursa'da üretilip ısrarla Süper Lig hakemleri de dahil olmak üzere tüm hakemlere satılan formalara ilişkin skandal, derneğin itibarını zedelemişti.

O dönemde Bursa'dan Metin Tokat'ın bir tanıdığı tarafından basılan ve hakemlere baskıyla satılan formalar, tüm hakem camiası tarafından tepki çekmişti. Dahası, TFFHGD Bursa Şubesi'nin kendisine ait dernek binasının, Metin Tokat ve yönetim kurulunun zamanında yanlış uygulamaları sonucu yıkılması, skandalın boyutunu daha da büyütmüştü.

vlcsnap-2024-03-23-17h19m46s143.png

ADAYLIK DURUMU DAHİ ORTADAN KALKABİLİR!
Metin Tokat yönetimi, tekrar TFFHGD Genel Merkez Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Ancak, gittiği illerde beklediği desteği bulamayan Tokat'ın, TFF'de herhangi bir aktif görevi olmaması nedeniyle seçime dahi giremeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca, Ankara'da yapılan genel kurulda, Metin Tokat'ın desteklediği grubun 1 oy farkla kazanmasıyla sonuçlanan seçimin, itirazlar sonucu iptali de gündemde.

Bu gelişmeler, hakem camiasında büyük yankı uyandırdı. Skandalın tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, derneğin geçmişinde ve yönetiminde yapılmış olan hatalar tekrardan konuşulmaya başlandı.

Perde arkasında hakem camiasının fertleri, TFFHGD'nin itibarını yeniden tesis etmek ve güveni sağlamak için önemli adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

İlgili Haberler
TFF 2. Lig'de Vanspor 90+5'te puanı kaptı golü de kaleci attı
TFF 2. Lig'de Vanspor 90+5'te puanı kaptı golü de kaleci attı
Fatih Terim TFF başkanı oluyor. Gelen teklifi açıkladı
Galatasaray'a var Fenerbahçe'ye yok. Eyy TFF Fenerbahçe Yunan takımı mı? Volkan Aliakar yazdı
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
TFF'den Süper Kupa kararı. Resmen açıklandı
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe kararı. TFF'ye bildirdi
Son Haberler
100 bin liranın geri ödemesini görenler kara kara düşünüyor. Kredi çekmek hayal oldu Gündem
100 bin liranın geri ödemesini görenler kara kara düşünüyor. Kredi çekmek hayal oldu
Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran aynı masaya oturacak Spor
Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran aynı masaya oturacak
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Milli takım Brezilya'ya 7-4 mağlup oldu Spor
Milli takım Brezilya'ya 7-4 mağlup oldu
Asya'nın yeni ‘milyarderler başkenti’ belli oldu Ekonomi
Asya'nın yeni ‘milyarderler başkenti’ belli oldu
Tunç Soyer Özgür Özel'e gönderme. 'Hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle' Gündem
Tunç Soyer Özgür Özel'e gönderme. 'Hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle'