Hakem camiasında skandal. Seçim öncesi ortalık karıştı

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Eski Genel Merkez Başkanı Metin Tokat'ın döneminde yaşanan ve Bursa'da üretilip ısrarla Süper Lig hakemleri de dahil olmak üzere tüm hakemlere satılan formalara ilişkin skandal, derneğin itibarını zedelemişti.

O dönemde Bursa'dan Metin Tokat'ın bir tanıdığı tarafından basılan ve hakemlere baskıyla satılan formalar, tüm hakem camiası tarafından tepki çekmişti. Dahası, TFFHGD Bursa Şubesi'nin kendisine ait dernek binasının, Metin Tokat ve yönetim kurulunun zamanında yanlış uygulamaları sonucu yıkılması, skandalın boyutunu daha da büyütmüştü.

ADAYLIK DURUMU DAHİ ORTADAN KALKABİLİR!

Metin Tokat yönetimi, tekrar TFFHGD Genel Merkez Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Ancak, gittiği illerde beklediği desteği bulamayan Tokat'ın, TFF'de herhangi bir aktif görevi olmaması nedeniyle seçime dahi giremeyeceği belirtiliyor.

Ayrıca, Ankara'da yapılan genel kurulda, Metin Tokat'ın desteklediği grubun 1 oy farkla kazanmasıyla sonuçlanan seçimin, itirazlar sonucu iptali de gündemde.

Bu gelişmeler, hakem camiasında büyük yankı uyandırdı. Skandalın tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, derneğin geçmişinde ve yönetiminde yapılmış olan hatalar tekrardan konuşulmaya başlandı.

Perde arkasında hakem camiasının fertleri, TFFHGD'nin itibarını yeniden tesis etmek ve güveni sağlamak için önemli adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.