Hakem derneğinde başkanlık seçimini gençlik kazandı

Beyza Damgacıoğlu
Hakem derneğinde başkanlık seçimini gençlik kazandı
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde dün gerçekleşen seçimle tamamlandı.

Sabah 4'e kadar süren, 4 adayın yarıştığı seçimde adaylardan Ferdi Karadoruk aldığı 333 oyla en yakın takipçisi mevcut dernek başkanı ve il gözlemcisi Adil Uçankan'a 129 oy fark atarak seçimi kazandı.

Derneğin İstanbul şubesi özelinde her daim yenilikçi ve liyakate dayalı yepyeni bir sistem kurmayı arzuladıklarını belirten Karadoruk, ortaya koymak istedikleri projeleri şeffaf bir şekilde seçim öncesi duyurdu.

Gençlerin yolunu açmak istediklerinin altını çizen Karadoruk, artık belirli kişilerin himayesi altında yönetilmeyi değil kolektif, ortak ve sürekli güncellenen bir bilinçle yola devam edeceklerinin altını çizdi.

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