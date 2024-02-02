Hakem derneğinde başkanlık seçimini gençlik kazandı

Sabah 4'e kadar süren, 4 adayın yarıştığı seçimde adaylardan Ferdi Karadoruk aldığı 333 oyla en yakın takipçisi mevcut dernek başkanı ve il gözlemcisi Adil Uçankan'a 129 oy fark atarak seçimi kazandı.

Derneğin İstanbul şubesi özelinde her daim yenilikçi ve liyakate dayalı yepyeni bir sistem kurmayı arzuladıklarını belirten Karadoruk, ortaya koymak istedikleri projeleri şeffaf bir şekilde seçim öncesi duyurdu.

Gençlerin yolunu açmak istediklerinin altını çizen Karadoruk, artık belirli kişilerin himayesi altında yönetilmeyi değil kolektif, ortak ve sürekli güncellenen bir bilinçle yola devam edeceklerinin altını çizdi.