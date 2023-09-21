Hakem döven AKPli holigan Belediye Başkanı'na komik para cezası

Denizli Sarayköy'ün AKPli Belediye Başkanı Ahmet Naci Özbaş, Sarayköyspor-Sökespor maçında hakeme saldırmaktan kulüp başkanı ve dört belediye personeliyle birlikte para cezasına çarptırıldı.

Hakem döven AKPli holigan Belediye Başkanı'na komik para cezası

Sarayköyspor - Sökespor maçı sonrasında hakeme yapılan saldırı nedeniyle Denizli’nin ilçesi Sarayköy’ün AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköy Belediyespor Kulüp Başkanı Derviş Demirkan ve 4 belediye çalışanı adli para cezasına çarptırıldı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş geçen sezon Sarayköy sahasında oynanan Sarayköyspor - Sökespor maçı sonrasında hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha içi bir anda karışmıştı. Tribünden sahaya inen Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Kulüp başkanı Derviş Demirkan, belediye çalışanları orta hakem Muhammet Taha Onat ve yan hakem Can Fırat’a saldırmış, tartaklayıp, küfür etmişlerdi. Yaşanılan olaylar sonrasında orta hakem Taha Onat darp raporu alarak, yan hakem Can Fırat’la birlikte olayı yargıya taşıdılar.

Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava dün (19 Eylül 2023 Pazartesi) sonuçlandı. Yargıç; taşkınlık ve kasten adam yaralama suçundan 6222 sayılı kanun kapsamında Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’a 56 günden günlüğü 20 Liradan hesap edilmek üzere 1.120 Lira para cezası ve hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Başkan Özbaş’la beraber aynı suçu işleyen kulüp başkanı Derviş Demirkan, Sarayköy Belediyesi personeli Uğur Melenk, Kadir Coşar, danışman Mehmet Onur Akdağ ile makam şoförü Haldun Deniz’e de 1.120 Lira para cezası ve hükmün geri bırakılmasına karar verildi

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