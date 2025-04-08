Hakem gecikince maç rötar yedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakem gecikince maç rötar yedi

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasını yönetecek hakem maça geç gelince müsabaka 15 dakika geç başladı.

Bilecik U15 Ligi'nin ilk haftasında İstasyon Sentetik Sahası'ndan hafta sonu Bilecik Gençlerbirliği Spor ile Osmanelispor karşı karşıya geldi. Maç saat 12.00'da başlaması gerekirken maçın orta hakemi Beyza Nur Uysal o saatte statta olmayınca bekleyişler başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra stada gelen hakem tepkilere neden oldu.
Öte yandan maçı Bilecik Gençlerbirliği Spor 4-2 kazandı.

Son Haberler
İş makinesini temizliyordu: 17 yaştaki gençten acı haber!
İş makinesini temizliyordu: 17 yaştaki gençten acı haber!
Duvarların dili! Hong Kong’da sanat sokaklara iniyor
Duvarların dili! Hong Kong’da sanat sokaklara iniyor
Dünyada bir ilk! Kız kardeşinin rahmini aldı... Bebek dünyaya getirdi
Dünyada bir ilk! Kız kardeşinin rahmini aldı... Bebek dünyaya getirdi
Edip Akbayram, türküleriyle anıldı
Edip Akbayram, türküleriyle anıldı
Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar
Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar