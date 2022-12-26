Ahmet Çakar'dan olay Atilla Karaoğlan iddiası

Çakar, Sabah'taki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşamın kara ismi hakem Atilla Karaoğlan'dı.

N'Koudou'nun vurduğu kafayı kırmızı kartla cezalandırmamak, üstelik VAR davetine rağmen cezalandırmamak yorum hatası falan değil düpedüz kasıttır. Yazıklar olsun böyle bir karara. Öyle ki Atilla Karaoğlan kendisine FIFA kokartı sağlayan bazı güç odaklarına şirin gözükmek için N'Koudou'yu atamadı. Atamayınca da bu kararın altında ezilip maçın ikinci yarısında tüm takdir haklarını Beşiktaş aleyhine kullandı."