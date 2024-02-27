Hakem kursunda dikkat çeken görüntü

Hakem Akademisi, son olarak 19-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 3. Aday Hakem Kursu'nu yaptı.

Kurs boyunca Hakem Akademisi yetkilileri de katılımcılarla ilgilendi.

Hakem Akademisi Direktörü Dr. Erden Or, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi ve kursiyerlerden FIFA hakemleri çıkmasını diledi.

MHK 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Erdoğan da kursiyerlerle buluşarak başarılar temenni etti.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kursa ilginin oldukça büyük olması dikkat çekti. Aday hakem programına tam 107 kişi katıldı.

67 ilde 71 kurs açan Hakem Akademisi, eğitimlerini tamamlayan ve kural sınavı ve atletik testi geçen adayları hakemliğe kazandırdı.

Bu adaylar, il hakemliğine yükselmek için her hafta antrenmanlara katılacak ve İl Hakem Kurullarının atadığı maçlarda görev yapacak.

Hakem Akademisi, MHK ile birlikte Aday Hakem Kursları'na devam edecek.

26 Şubat - 3 Mart haftasında Çorum ve Şırnak'ta kurslar yapılacak.