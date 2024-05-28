Hakem maçını yönettiği takımın şampiyonluk kutlamasına katıldı

Hollanda 4. Ligi'nde St. George-SV De Valken arasında oynanan şampiyonluk maçında ortalık karıştı.

3 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Mücadelenin 61 yaşındaki hakem Jan Smit, SV De Valken'e üç kırmızı kart gösterirken karşılaşmayı da 15 dakika uzattı. Bununla da kalmayan Smit St. George’nin galibiyet golünün hemen ardından mücadeleyi bitirdi.

SOLUĞU ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ALDI

Karşılaşma hakkında şike iddiaları dolaşırken Smit’in yaptığı son hareket yok artık dedirtti.

St. George’nin şampiyonluk kutlamalarına katılan Smit kupayıda havaya kaldırmayı ihmal etmedi.

KOVULDU

Olay ile ilgili soruşturma başlatan Hollanda Futbol Federasyonu Jan Smit’i men ettiğini açıkladı.