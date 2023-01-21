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Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü

Galatasaray, Süper Lig'de evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 20:41
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Hakem penaltı verdi. Penaltıyı VAR iptal etti

Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Maçın 71. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.

Icardi'nin şutu Ömer Toprak'ın eline çarpması sonrası hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

Bu arada hakem, VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı pozisyonu öncesi ceza yayı içinde Icardi ile Floranus arasında yaşanan hava topu mücadelesini izlemek için monitörün başına gitti.

Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Icardi'nin Floranus'a faul yaptığını belirledi ve pozisyonu iptal etti. Sarı kart gören Ömer Toprak'ın da kartı ipral edildi.

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Ballılar
21.01.2023 21:15
Beleş penaltılara çok alışıklardır. Zaten penaltı olmazsa hakemle, hekem olmazsa şanslarıyla kazanırlar. Tebrikler GS gene balına kazandın.  
 
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