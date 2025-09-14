Hakeme kırmızı kart! Beşiktaş ve Başakşehir'i isyan ettiren kararlar

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın en konuşulan pozisyonları ise iki takıma da çıkan kırmızı kartlar oldu.

90. dakikada Başakşehir'den Ba, vakit geçirdiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90+8.dakikada ise Orkun Kökcü rakibine yönelik “sert hareket”ten direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bein Sports'ta yayınlanan "Trio" programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, maçı yöneten Alper Akarsu'nun tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

İki kırmızı kart kararını yanlış bulan hakemlerin yorumları şöyle:

42. DAKİKADA TOURE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Doğal durumundaki koluna geliyor. Devamında yardımcı hakemin bir ofsayt bayrağı var, doğru bir bayrak. Herhangi bir ihlal söz konusu değil, penaltı yok

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim, devam kararı doğru.

48. DAKİKADA ABRAHAM'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Her ne kadar Başakşehirli futbolcu vücudunu kullanıp omuz blokunu koysa da üstte ekstra bir el-kol hamlesi olmadığı için devam doğru.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim, herhangi bir ihlal yok.

Bahattin Duran: Ben de aynı fikirdeyim.

BAŞAKŞEHİR'DE BA'NIN GÖRDÜĞÜ İKİNCİ SARI KART VE KIRMIZI KART

Bülent Yıldırım: Hakemin burayı analiz etmesinde fayda gördüğüm bir pozisyon. İkinci sıra kartta soru işareti varsa burada hakemin yönetimsel açıdan eksiği olabilir. Hakem oraya geliyor, oyunun hızlanmasını istiyor. Sahada 2 tane top var. Ba'nın bundan haberi var mı? Ba'nın haberi olsa çok şey değişecek. Bunlardan hangisi maç topu şimdi? Ba'nın elinde tuttuğu top. Arkasında ve haberi yok, gördükten sonra da iletiyor topu. Özetle bu kararın tam oturmadığını ve yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir futbolcunun bu topu dışarı atmak için mecburiyeti yok. Burada ekstra bir yorum yaptığını düşünüyorum hakemin.

Bahattin Duran: 2. sarı kartı doğru bulmuyorum. Cerny topu vuruyor, o top reklam panolarına çarpıp sahaya dönüyor. Ba'nın vakit geçirmek gibi bir derdi olsa, oraya hiç gitmez ki. Şut sonrası top döndü ve sahada başka top yok. Bu topun gelip oyunun başlaması gerekiyor ya da bu topun dışarı atılması gerek. Topu dışarıdan alıp içeriye atsaydı o zaman yorum çok fark ederdi. Hakem Ba'ya topu dışarıya at dediğinde Ba ne yapıyor? Topu dışarı atıyor. Daha hızlı mı atması lazımdı? Ben bu kararın oturmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Top toplayıcılar sahanın içine girip topu alamaz. Hakemin izin vermesi lazım. Bunların hiçbiri olmadı. O topu sahadaki birinin dışarı atması lazım. Beşiktaşlı futbolcunun daha fazla zamana ihtiyacı var ama Ba koşarak oraya topu dışarı atmaya geliyor. Bu çok zorlama bir zaman geçirme yorumu. Bir oyuncuyu eksiltecekseniz tartışmasız açık bir ihlal olmalı.

VAR UYARISIYLA ORKUN KÖKCÜ'YE ÇIKAN KIRMIZI KART

Bahattin Duran: Burada her iki oyuncu da yerde kaldı. İkisi de ayağının üstüne düştü ve can havliyle canı yanında dönüyor. O dönüşte 2 farklı yorum olabilir. Orkun dönerken yanlışlıkla vurmuş diyen de olabilir, bilerek şiddetli şekilde vurdu diyen de olabilir. Orkun'un niyetini okumakla ilgili bir durum var. Ben her ne kadar bunun kırmızı kart olduğunu düşünmesem de. Kırmızı gösteren hakeme itiraz etmem ama bana göre sarı kart. VAR müdahalesi yanlış. Ben kırmızı kart desem de VAR müdahalesine yanlış diyeceğim. Burada hata bence VAR müdahalesi.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesine doğru deme şansım yok. Eğer Orkun'un hamlesi şiddeti, kuvveti her anlamda ispat edilebilir nitelikte olsa tamam derim. Ba ile ilgili nasıl çevre kontrolü yapmadan yorum yaptıysa burada da VAR, hakem yerine yorum yaptı. Yoruma açıkken bir reaksiyona bence VAR'ın karışmaması gerekiyordu. Art niyetli 2 tane futbolcu vardı. Biri bacağını sardı, diğeri de çelme taktı, dönerken de bir reaksiyon gösterdi. Hakem kararı olsa saygı duyardım. Ben burada darbeli bir şey görmüyorum.

Deniz Çoban: Başakşehirli futbolcunun bunu bilinçli yapıyor gibi geliyor bana. Orkun'un ayağını bilinçli şekilde sıkıştırıyor. Orkun'u sakatlamaya yönelik bir hareket yapıyorsa kırmızı kart bile çıkabilirdi. Burada sorun gerginliği başlatanla bitirene değil, sadece Orkun'a sarı kart göstermesiydi.