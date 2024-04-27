Hakemler başkanını seçti

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 14. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Seçimin yapıldığı salona ilk etapta alınmayan ve resmi olarak delege olmadığı belgelenen Metin Tokat, ısrarla salona girmeye çalıştı. Beraberindeki destekçileri ile birlikte zor kullanarak salona giren Metin Tokat, delege olmadığı hâlde salonda bulununca bu durum diğer delegeler tarafından olumsuz karşılandı. Polis ekiplerinin yerinde müdahalesi ile delege olmayan herkes salondan dışarı çıkarıldı. Salondan çıkarılırken dahi negatif davranışlarda bulunmaya devam eden Metin Tokat, bir daha salona giremedi.

MARATONA ALİ ZAĞLI ÖNCÜLÜK ETTİ

Divan kurulu seçilirken başkanlık için iki aday boy gösterdi. Ali Zağlı ve Süleyman Güneş, aday olduklarını beyan etti. Bariz oy çoğunluğu ile Ali Zağlı; ekibindeki Ali Şalk, Metin Cebeci, Sertaç Şaroğlu ve Alican Sağlar ile yapılacak seçim maratonuna öncülük etti.

GERGİNLİK UZUN SÜRMEDİ

Adaylıklarını beyan eden İlhan Erdem ve Ali Uluyol’un başvuruları, yeterli imza sayısına ulaştıkları için resmen kabul edildi. Tarafların önergelerini sunması ile ara ara artan gerginlik, İlhan Erdem’i destekleyenlerin bariz çoğunluğu sayesinde çok da uzun sürmedi.

YENİ BAŞKAN ERDEM OLDU

Seçim maratonu için sandıklar kuruldu ve 4 ayrı sandıkta oylar kullanılmaya başlandı. Toplamda 472 delegesi olan seçimde bazı isimler seçime katılmadı, bazı isimler ise geçersiz oy attı veyahut salona gelmesine rağmen hiç oy kullanmadı. Seçim; 268 oy İlhan Erdem’e, 170 oy Ali Uluyol’a ve 4 oy da geçersiz olacak şekilde sonuçlandı. Böylelikle yeni dönemde TFFHGD Genel Merkez Başkanı İlhan Erdem seçildi.