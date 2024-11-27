Hakim savcı kocasını başka hakimle yakaladı. Adliyeyi karıştıran yasak aşk iddiası

Ankara Adliyesi’nde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı ile iddiaya göre birliktelik yaşarken Yargıtay’da görevli tetkik hâkimi eşi tarafından basıldı. Ekol TV’nin iddiasına göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı panikle balkondan aşağı atladı.

ADLİYE’DE YASAK AŞK İDDİASI

Ankara Adliyesi’nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile aynı adliyede görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.C. iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. H.C.’nin Yargıtay’da tetkik hâkimi olarak görev yapan eşi H.C. ve Y.G.’yi aynı evde görene kadar iddiaya göre yasak aşktan haberi yoktu.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Savcısı H.C. ile eşi Yargıtay Tetkik Hâkimi N.D. arasında şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Çift boşanma aşamasındaydı. Savcı H.C. başka bir eve taşındı.

Olay günü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., Cumhuriyet Savcısı H.C. ile aynı binada yaşayan bir akrabasını ziyarete gitti. O ziyaret esnasında karşılaşmalarından sonra Cumhuriyet Savcısı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı kahvaltıya davet etti ve daveti kabul gördü.

BALKONDAN ATLADI, AĞIR YARALANDI

Dakikalar sonrasında boşanma aşamasındaki eş N.D. dairenin kapısını çaldı. N.D. kapı çalmayınca ısrar etti. Öfkeli eş kapı açılınca eşini Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile gördü. İddiaya göre kadın başkan panikle kendini balkondan aşağı attı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Y.G.’nin birçok kemiğinde kırık tespit edildiği ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edildi.

Tedavi devam ederken ihtilaflı çift boşandı. Savcı H.C. ise güz kararnamesi ile Şanlıurfa’ya atandı.