Hakim Ziyech fırtınası maç sonunda da devam etti!

Mahchester United karşısında attığı 2 golle Galatasaray'ın geri dönüşüne imzasını koyan Hakim Ziyech, yapılan oylamada "maçın oyuncusu" seçildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hakim Ziyech fırtınası maç sonunda da devam etti!

Galatasaray; Manchester United karşısında 2 farklı geriye düşmüştü. Sahneye çıkan Hakim Ziyech, 2 frikik golüyle takımını ayağa kaldırdı.

Karşılaşma sonunda yapılan oylamada Hakim Ziyech, "Maçın oyuncusu" seçildi.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Mutluyum. Bu tarz bir maçta 'maçın oyuncusu' seçildiğim için gurur duyuyorum" dedi.

Hakim Ziyech, "Bu tarz maçlarda oynamayı seviyorum. Bu tür maçlarda daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Parken'e final maçına gidiyoruz. Elimizden geleni ve gerekeni yapıp bu gruptan çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Maça bakarsanız görürsünüz, taraftarımız bizi nasıl harika destekliyor. Atmosfer müthişti. Her maçta aynı atmosfer var" dedi.

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