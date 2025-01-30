Hakim Ziyech imzayı attı

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiği Faslı oyuncu Hakim Ziyech Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu.

AL DUHAIL'DEN AÇIKLAMA

"Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Faslı uluslararası oyuncu Hakim Ziyech'in kendisine sunulan profesyonel teklifler yerine Al Duhail tarafından sunulan teklifi tercih etmesinin ardından, futbol takımına katılmak üzere imzayı atmayı başardı.

Al Duhail'e katılmadan önce Chelsea, Ajax, Twente, Heerenveen ve son olarak da Galatasaray'da forma giyen Ziyech'in, 2015 yılında başlayan ve ülkesinin milli takımıyla dolu kariyerinin ardından edindiği uzun deneyim göz önüne alındığında, takımın hücum hattına güçlü bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Kulüp Yönetimi, Fas'ın emektar aslanı Hakim Ziyech'e Tornado saflarına hoş geldin diyor ve Allah'ın izniyle takımla birlikte başarılarla dolu harika bir kariyer diliyor."