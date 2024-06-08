Hakim Ziyech küplere bindi

Fas ile Zambiya, Dünya Kupası Eleme maçında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Fas, grupta ikide iki yaparak 6 puanla zirveye yerleşti.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Hakim Ziyech ve 68. dakikada E. Ben Seghir atarken, Zambiya'nın tek golü 81. dakikada E. Chilufya'dan geldi.
ZIYECH KÜPLERE BİNDİ!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 65. dakikada oyundan alınırken, Ziyech yerine Rahimi oyuna girdi.
Ziyech bu karar sonrası adeta çıldırdı.
Oyundan çıkarken isyan ettiği anlar kameralara takıldı.
Kulübeye geçen Ziyech, kramponu yere fırlattı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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