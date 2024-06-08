Hakim Ziyech küplere bindi

Düzenleme: Aytunç Akın
Hakim Ziyech küplere bindi

Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde Fas'ın Zambiya'yı 2-1 yendiği maçın 65. dakikasında oyundan alınan Hakim Ziyech, çıkmasına büyük tepki gösterdi.

Fas ile Zambiya, Dünya Kupası Eleme maçında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Fas, grupta ikide iki yaparak 6 puanla zirveye yerleşti.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Hakim Ziyech ve 68. dakikada E. Ben Seghir atarken, Zambiya'nın tek golü 81. dakikada E. Chilufya'dan geldi.

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ZIYECH KÜPLERE BİNDİ!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 65. dakikada oyundan alınırken, Ziyech yerine Rahimi oyuna girdi.

Ziyech bu karar sonrası adeta çıldırdı.

Oyundan çıkarken isyan ettiği anlar kameralara takıldı.

Kulübeye geçen Ziyech, kramponu yere fırlattı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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