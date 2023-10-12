Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'ten gittiği milli takım kampından kötü haber geldi.

Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'ın Chelsea'den transfer ettiği Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayı 3 maçta giyerken, 1 de gol atmıştı.

Daha sonra sakatlanan Ziyech, buna rağmen Fas Milli Takım kampına katılmıştı.

Ancak Ziyech'ten kötü haber geldi.

Yıldız oyuncunun sakatlığını atlamadığı bildirildi.

Ziyech'in Fildişi Sahili ile oynanacak dostluk maçında ve Liberya'ya ile yapılacak eleme mücadelesinde forma giymeyeceği bildirildi.

Hakim Ziyech'in takımla birlikte çalışamadığı, iyileşmesinin biraz daha zaman alacağı öğrenildi.

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