Hakimi Ballon d'Or'u alması gereken kişiyi açıkladı.

PSG'nin yıldız stoperi Achraf Hakimi bu yıl Ballon d'Or'u takım arkadaşı Mbappe'nin hak ettiğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hakimi Ballon d'Or'u alması gereken kişiyi açıkladı.

Editör: Fatma Demirkaya

Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Achraf Hakimi bu yıl Ballon d'Or'u alması gereken kişiyi açıkladı.

Hakimi açıklamasında, "Mbappe geçen yıl yaptıklarına kıyasla bence artık Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor. O harika bir oyuncu ve umarım bu sene kazanabilir" sözlerini kullandı.

Ballon d'Or töreni bu yıl 30 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek. Mbappe, France Football'un ödül için belirlediği 30 aday arasında yer alıyor.

PERFORMANSI
Mbappe geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 43 maçta 41 gol 10 asist kaydetti.

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