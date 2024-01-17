Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 4 yeni üye seçti

Kaynak: AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 4 yeni üye seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), dört boş Yargıtay üyeliği için bir seçim gerçekleştirdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Hakimler Savcılar Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yeni seçilen üyelere başarı dileklerini iletti.

Yargıtay üyeliğine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin boşalan yerlerine, HSK tarafından ilerleyen bir tarihte atama yapılacak.

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